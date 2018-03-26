Известный IT-специалист после трех недель в СИЗО внезапно сознался в преступлении

Глава крупной IT-компании «AT Consulting» Сергей Шилов , арестованный в качестве подельника бывшего руководителя НПО «Спецтехника и связь» МВД Андрея Нечаева , сознался в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями. Сперва отрицавший свою вину и настаивавший на отсутствии реального ущерба по уголовному делу предприниматель сдался после трех недель в СИЗО и внезапного таинственного недомогания.

23 дня на признание

Напомним, что в начале марта ФСБ задержала Сергея Шилова в рамках уголовного дела о якобы имевшем место злоупотреблении полномочиями со стороны Андрея Нечаева — главного конструктора МВД. По версии следствия, Нечаев привлек знакомого ему Шилова к монтажу единой интеллектуальной системы ИСОД, созданной для нужд полицейского ведомства, и преждевременно произвел оплату по контракту на сумму в 1,4 млрд рублей, чем причинил ущерб МВД, так как работа оказалась не доделана.

Шилов сперва проходил по делу свидетелем и полностью отрицал свою вину, заявляя, что его компания выполнила все «от» и «до», что было подтверждено несколькими приемочными комиссиями МВД, поэтому ни о каком ущербе речи быть не может. Позже следователи посчитали, что именно Шилов толкнул Нечаева на злоупотребление и изменили его статус на обвиняемого.

Еще во время избрания меры пресечения Басманным судом, адвокаты предпринимателя сразу распознали следственный маневр, сообщив, что арест их подзащитного нужен лишь для того, чтобы выбить из него признание. Через 23 дня после ареста стало известно, что Сергей Шилов «раскаялся» и готов сотрудничать со следствием, давая показания против своего старого знакомого Андрея Нечаева — по информации источников, близких к расследованию, в СКР считают, что Нечаев мог получить от главы AT Consulting откат.

Как пишет «Коммерсант« , Сергей Шилов раскаялся буквально на глазах у своих адвокатов, навестивших его в СИЗО.

«Во время очередного допроса, происходящего в СИЗО в присутствии трех адвокатов, следователь вдруг заявил, что обвиняемому срочно требуется медпомощь. Защитников такая несвойственная правоохранителям забота о здоровье обвиняемого удивила, особенно учитывая, что их клиент отнюдь не выглядел больным. Допрос тем не менее прервали, а вернувшись с «медосмотра» через несколько минут, господин Шилов поблагодарил своих защитников за работу и представил им своего нового адвоката — Александра Железникова», — пишет «Ъ».

Сейчас компания Шилова уже начала переводить средства на счет МВД в счет погашения ущерба.