Экс-сотрудников крымского правительства оштрафовали за майнинг на работе

Экс-сотрудники крымского правительства обвинялись в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Киевским районным судом г. Симферополя уголовное дело прекращено с назначением меры уголовно-правового характера обвиняемым в виде судебного штрафа на сумму 30 тысяч рублей каждому", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что с 20 сентября 2016 года по 31 января 2017 года обвиняемые в здании правительства республики организовали «процесс вычисления криптовалюты „биткоин“ для получения личной прибыли.

»При помощи электронного кошелька Webmoney ими произведена конвертация вычисленных с помощью ЭВМ аппарата Совета министров Республики Крым блоков криптовалюты в российские рубли на общую сумму более 15 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Согласно заключению специалистов, в процессе вычисления криптовалюты было потрачено электроэнергии на общую сумму более 57 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемые возместили ущерб в полном объеме.