В медцентр Ставрополья поставили незарегистрированное оборудование на 13,8 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ , 26 марта. / ТАСС /. Следователи возбудили уголовные дела по факту поставки незарегистрированного медицинского оборудования на сумму 13,8 млн рублей в «Ставропольский клинический перинатальный центр». Фигурантами дел стали начальник отдела краевого министерства и директор фирмы-поставщика, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по краю.

По данным следствия, министерство и поставщик заключили контракт в мае 2016 года, в медицинское учреждение закупили инфузионные шприцевые насосы, предназначенные для дозированного введения в организм растворов. Документы о вводе в эксплуатацию незарегистрированного оборудования подписал начальник министерского отдела планирования и осуществления закупок, в результате ущерб бюджету фонда ОМС оценили в 13,8 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники краевого управления ФСБ . В отношении сотрудника министерства возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба», в отношении директора фирмы-поставщика дело возбудили по статье «Сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере». Расследование дела продолжается.