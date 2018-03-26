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В медцентр Ставрополья поставили незарегистрированное оборудование на 13,8 млн рублей
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В медцентр Ставрополья поставили незарегистрированное оборудование на 13,8 млн рублей 

ТАСС 26 минут назад
СТАВРОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела по факту поставки незарегистрированного медицинского оборудования на сумму 13,8 млн рублей в «Ставропольский клинический перинатальный центр». Фигурантами дел стали начальник отдела краевого министерства и директор фирмы-поставщика, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по краю.
"В рамках контракта ООО «МедПост» поставило министерству строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края медицинское оборудование в количестве 90 штук, незарегистрированное в установленном законодательством Российской Федерации порядке, не имеющее разрешения к применению в медицинских целях", — уточняется в сообщении.
По данным следствия, министерство и поставщик заключили контракт в мае 2016 года, в медицинское учреждение закупили инфузионные шприцевые насосы, предназначенные для дозированного введения в организм растворов. Документы о вводе в эксплуатацию незарегистрированного оборудования подписал начальник министерского отдела планирования и осуществления закупок, в результате ущерб бюджету фонда ОМС оценили в 13,8 млн рублей.
Преступление выявили сотрудники краевого управления ФСБ. В отношении сотрудника министерства возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба», в отношении директора фирмы-поставщика дело возбудили по статье «Сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере». Расследование дела продолжается.
Летом 2017 года глава этого же министерства Игорь Васильев и два его заместителя Андрей Лазуткин и Ирина Коваленко стали фигурантами уголовных дел.
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