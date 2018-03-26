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Двое неонацистов Misanthropic Division отправятся в колонию за избиение журналиста
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Двое неонацистов Misanthropic Division отправятся в колонию за избиение журналиста 

161.ru 39 минут назад
Фото: 161.ru
В Кировском районном суде донской столицы вынесли приговор по уголовному делу четырех человек, в том числе трех неонацистов запрещенной в России организации Misanthropic Division. Их признали виновными в избиении журналиста «Кавказского узла» Владислава Рязанцева.
— Руслану Павлюку назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Андрея Безуглова приговорили к 3 годам и 8 месяцам колонии с ограничением свободы на 6 месяцев. Сергей Корнеев получил 1 год и 7 месяцев условно с испытательным сроком два года, а Александра Вишнякова приговорили к 300 часам обязательных работ, — сообщили 161.ru в пресс-службе суда.
Инцидент, ставший предметом судебного разбирательства, произошел 10 января 2016 года в Ростове неподалеку от здания правительства Ростовской области. Подозреваемые набросились с кулаками на Рязанцева прямо на глазах у его жены. После инцидента ответственность за нападение на журналиста взяли на себя «русские национал-социалисты». По их словам, это было «воспитательной работой» за его «активную публичную деятельность».
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