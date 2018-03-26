Задержан замглавы Брянской городской администрации

По его данным, заместитель главы подозревается в преступлениях экономического характера, совершенных до его прихода на должность в мэрии.

В частности, в мошенничестве с бюджетными средствами на сумму около 30 миллионов рублей, сообщает УМВД по региону.

До прихода в администрацию города Филипков возглавлял администрацию Фокинского района Брянска.