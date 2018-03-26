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Задержан замглавы Брянской городской администрации
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Задержан замглавы Брянской городской администрации 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замглавы администрации Брянска Виктор Филипков, курирующий вопросы ЖКХ, задержан на рабочем месте, сообщил РИА Новости источник в мэрии.
По его данным, заместитель главы подозревается в преступлениях экономического характера, совершенных до его прихода на должность в мэрии.
В частности, в мошенничестве с бюджетными средствами на сумму около 30 миллионов рублей, сообщает УМВД по региону.
До прихода в администрацию города Филипков возглавлял администрацию Фокинского района Брянска.
В январе этого года в Брянске был задержан еще один заместитель главы администрации Александр Зубов, который курировал отделы по транспорту, организации торговли, общественного питания и бытовых услуг. Как ранее сообщало следствие, он подозревается во взяточничестве.
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