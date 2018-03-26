В Киргизии задержана 59-летняя женщина, пытавшаяся продать внука за $300

БИШКЕК , 26 марта. / ТАСС /. Сотрудники МВД Киргизии задержали 59-летнюю жительницу южной Ошской области, которая пыталась продать новорожденного внука за 20 тысяч сомов (около $300). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"Сотрудникам Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД стало известно, что некая женщина в городе Ош (областной центр) хочет продать ребенка и уже нашла покупателя. При проведении оперативно-розыскных мероприятий была установлена ее личность, ей оказалось 59-летняя жительница Ошской области", — говорится в сообщении. Имя и фамилия подозреваемой в интересах следствия пока не разглашаются.

Она была задержана милиционерами после получения денег в самом Оше. «Женщина принесла своего внука, которому еще не исполнилось и одного месяца, на продажу. Получив деньги, оставила его у покупателя, в роли которого выступил сотрудник правоохранительных органов», — отмечается в документе.

Ребенок сразу же был передан социальным работникам. «По данному факту возбуждено дело по статье „Торговля людьми“ уголовного кодекса республики. Задержанная водворена в изолятор временного содержания», — подчеркивается в сообщении.

Расследование данного дела продолжается, сотрудники милиции в настоящее время пытаются выяснить «причины и мотивы» поступка задержанной.