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СМИ рассказали о задержании российского шпиона в Польше
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СМИ рассказали о задержании российского шпиона в Польше 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Reuters
В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали человека по подозрению в шпионаже в пользу российской стороны, передает TPV.
Отмечается, что задержанного зовут Марек В. Он проявлял интерес к деятельности министерства энергетики страны, а также поддерживал контакты с сотрудниками разведки, «работающими под дипломатическим прикрытием». Спецслужбы других стран Евросоюза тоже принимали участие в расследовании.
Ранее Лефортовский суд Москвы дал разрешение на арест гражданина Украины Константина Давыденко, которого задержали по подозрению в сборе и передаче украинским спецслужбам данных о деятельности Росгвардии и Федеральной службы безопасности.
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