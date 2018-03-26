СМИ рассказали о задержании российского шпиона в Польше 

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали человека по подозрению в шпионаже в пользу российской стороны, передает TPV.
Отмечается, что задержанного зовут Марек В. Он проявлял интерес к деятельности министерства энергетики страны, а также поддерживал контакты с сотрудниками разведки, «работающими под дипломатическим прикрытием». Спецслужбы других стран Евросоюза тоже принимали участие в расследовании.
Ранее Лефортовский суд Москвы дал разрешение на арест гражданина Украины Константина Давыденко, которого задержали по подозрению в сборе и передаче украинским спецслужбам данных о деятельности Росгвардии и Федеральной службы безопасности.