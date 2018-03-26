Психиатра и сиделку осудили за хищение квартир в Москве

Как было установлено в ходе следствия, Фадеева создала организованную преступную группу в 2012 году. До этого она длительное время занималась уходом за пожилыми людьми. В дальнейшем к банде присоединились другие обвиняемые, в том числе врач-психиатр Месхия и нотариус Елена Блинова.

В период с апреля 2012-го по февраль 2014 года обвиняемые совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе завладели мошенническим путем несколькими квартирами, расположенными в Москве и области. Жилье принадлежало одиноким и престарелым гражданам.

Для отчуждения недвижимости использовались поддельные паспорта и другие документы. Кроме того, преступники занимались вымогательством и совершили убийство: отравили пенсионерку, владевшую квартирой на улице Тверской в центре Москвы.

В числе потерпевших оказалась Вера Цаплина — дочь великого скульптора Дмитрия Цаплина. Члены банды проникли обманным путем в ее квартиру и путем угроз вынудили подписать документы на отчуждение жилья. Также один из участников преступной группы совершил покушение на заказное убийство своей жены, чтобы завладеть ее имуществом.

Все квартиры, которые злоумышленники собирались переоформить на себя, были в итоге возвращены законным владельцам. Суд приговорил Фадееву к 16 годам лишения свободы, Месхию — к 4,5 года тюрьмы. Остальные члены банды получили от 5,5 года до 18 лет тюремного заключения. Всем им предстоит выплатить штрафы в размере от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в начале 2018 года на московском рынке жилья зафиксирован новый всплеск активности мошенников-псевдориелторов, нелегально использующих бренды известных агентств недвижимости. По данным аналитиков, за последний год число граждан, пострадавших от противоправной деятельности агентов-аферистов, увеличилось в полтора раза.