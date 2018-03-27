Суд Севастополя рассмотрит дело двух обвиняемых в подготовке диверсии в Крыму украинцев

СЕВАСТОПОЛЬ , 27 марта. / ТАСС /. Севастопольский городской суд рассмотрит дело по обвинению двух граждан Украины в подготовке диверсии в Крыму , сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.

Дмитрия Штыбликова и Ранее сообщалось, что 9 ноября 2016 года в Севастополе была задержана украинская диверсионная группа из трех человек: Владимира Дудки Алексея Бессарабова . Все трое, по данным ФСБ, являются членами диверсионно-террористической группы главного управления разведки министерства обороны Украины. По версии следствия, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения региона.

"Дело поступило вчера, будет заслушиваться в закрытом режиме, оглашение приговора будет в открытом режиме за исключением мотивировочной части. В качестве подсудимых проходят два лица — Бессарабов и Дудка, статьи — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой; приготовление к диверсии, совершенное организованной группой", — сказали ТАСС в Севастопольском горсуде.