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Суд Севастополя рассмотрит дело двух обвиняемых в подготовке диверсии в Крыму украинцев
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Суд Севастополя рассмотрит дело двух обвиняемых в подготовке диверсии в Крыму украинцев 

ТАСС 45 минут назад
Фото: РАПСИ
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Севастопольский городской суд рассмотрит дело по обвинению двух граждан Украины в подготовке диверсии в Крыму, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.
Ранее сообщалось, что 9 ноября 2016 года в Севастополе была задержана украинская диверсионная группа из трех человек: Владимира Дудки, Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова. Все трое, по данным ФСБ, являются членами диверсионно-террористической группы главного управления разведки министерства обороны Украины. По версии следствия, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения региона.
"Дело поступило вчера, будет заслушиваться в закрытом режиме, оглашение приговора будет в открытом режиме за исключением мотивировочной части. В качестве подсудимых проходят два лица — Бессарабов и Дудка, статьи — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные организованной группой; приготовление к диверсии, совершенное организованной группой", — сказали ТАСС в Севастопольском горсуде.
Один из участников этой диверсионной группы — Дмитрий Штыбликов — уже получил срок. Как сообщалось, в ноябре прошлого года Севастопольский городской суд признал его виновным в приготовлении к диверсии, совершенной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов и назначил ему пять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 200 тыс. руб. Штыбликов признал вину в инкриминируемых преступлениях.
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