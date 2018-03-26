Депутату дали условный срок

Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»

Судогодским районным судом вынесен приговор местному депутату 31-летнему Вячеславу Мухину , который признан виновным в совершении ДТП, повлекшем гибель мужчины.

Следствием и судом установлено, что 4 октября 2016 года Мухин на своем автомобиле «Форд Фокус» на дороге «Владимир-Радужный» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Ситроен».

В результате аварии 51-летний водитель французского автомобиля получил травмы, не совместимые с жизнью.

На следствии и в суде Вячеслав Мухин полностью признал свою вину. Семье погибшего мужчины он выплатил 1,5 миллиона рублей.

Приговором суда Мухину назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.