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Депутату дали условный срок 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Подслушано автомобилистов | Владимир» соцсети «Вконтакте»
Судогодским районным судом вынесен приговор местному депутату 31-летнему Вячеславу Мухину, который признан виновным в совершении ДТП, повлекшем гибель мужчины.
Следствием и судом установлено, что 4 октября 2016 года Мухин на своем автомобиле «Форд Фокус» на дороге «Владимир-Радужный» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Ситроен».
В результате аварии 51-летний водитель французского автомобиля получил травмы, не совместимые с жизнью.
На следствии и в суде Вячеслав Мухин полностью признал свою вину. Семье погибшего мужчины он выплатил 1,5 миллиона рублей.
Приговором суда Мухину назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.
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