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Курский суд не арестовал глав фонда, изнасиловавших мужчину за смерть кота
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Курский суд не арестовал глав фонда, изнасиловавших мужчину за смерть кота 

РИА Новости 1 час назад
ВОРОНЕЖ, 26 мар — РИА Новости. Суд оставил на свободе двух руководителей благотворительного фонда в Курске, которые обвиняются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своего работника, причастного, по их мнению, к смерти кота одного из них, сообщил в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Максим Рассамакин.
Как сообщалось ранее, в отношении учредителя и председателя благотворительного фонда «Ваша опора» Евгения Гололобова и его заместителя Алексея Куклина СК возбудил дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных с угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью по отношению к потерпевшему. Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, в сентябре прошлого года фигуранты в квартире по улице Клыкова Курска совершили в отношении одного из своих волонтеров сексуальное насилие. Как информировало следствие, главы благотворительного фонда считали, что 18-летний парень причастен к смерти кота Гололобова, и решили ему таким образом отомстить. Подозреваемые были задержаны, решался вопрос об их аресте.
"Обвинение предъявили. В пятницу выходили с ходатайством об аресте, но суд его не поддержал. Пока мера пресечения у них не связана с ограничением свободы", — сказал собеседник агентства.
По словам Рассамакина, обвинение предъявлено по той статье, по которой и возбуждалось уголовное дело. Следствие, возможно, обжалует решение суда.
В рамках расследования дела СК даст правовую оценку деятельности фонда, поскольку у следствия «есть основания предполагать, что собранные с граждан денежные средства не в полном объеме перечислялись на благотворительные цели».
Фонд занимался сбором средств якобы на лечение больным детям. Деньги собирались на улицах, в торговых центрах, общественном транспорте в различных городах и регионах Черноземья. Им занимались нанятые работники, которым ежедневно выплачивался процент от выручки.
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