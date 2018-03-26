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Хранил наркотики в морозилке: жителя Мирного уличили в выращивании конопли на продажу
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Хранил наркотики в морозилке: жителя Мирного уличили в выращивании конопли на продажу 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Полицейские задержали в Самарской области мужчину, который выращивал наркотические растения.
В квартире у 27-летнего жителя поселка Мирный оперативники нашли 344 грамма конопли и почти 300 граммов марихуаны.
— Мужчина хранил наркотики на журнальном столике, прятал в коробке из-под обуви, стеклянной банке и даже в морозильной камере холодильника. Он признался, что не запомнил все тайники, в которых оставил наркотики, — сообщили в областном главке.
В квартире находилась и теплица, оборудованная вентиляцией и осветительными приборами, для выращивания конопли. Полицейские выяснили, что мужчина заказывал семена запрещенных растений в интернете.
По версии правоохранителей, злоумышленник не только сам употреблял наркотики, как один так и в компании друзей, но и в будущем планировал продавать марихуану. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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