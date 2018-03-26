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Кражу денег с банковской карты раскрыли в Волгодонске
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Кражу денег с банковской карты раскрыли в Волгодонске 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, о хищении с банковской карты более 100 тысяч рублей заявил в полицию горожанин.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали по подозрению в преступлении 21-летнюю знакомую потерпевшего.
Как выяснили полицейские, молодой человек распивал с девушкой спиртные напитки. Когда потерпевший уснул, подозреваемая взяла его банковскую карту, обналичила с нее деньги, а затем вернула.
Впоследствии молодой человек заметил пропажу денег, а не карты.
В настоящее время в отношении знакомой потерпевшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
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