Кражу денег с банковской карты раскрыли в Волгодонске 

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, о хищении с банковской карты более 100 тысяч рублей заявил в полицию горожанин.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали по подозрению в преступлении 21-летнюю знакомую потерпевшего.
Как выяснили полицейские, молодой человек распивал с девушкой спиртные напитки. Когда потерпевший уснул, подозреваемая взяла его банковскую карту, обналичила с нее деньги, а затем вернула.
Впоследствии молодой человек заметил пропажу денег, а не карты.
В настоящее время в отношении знакомой потерпевшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).