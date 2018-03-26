Кражу денег с банковской карты раскрыли в Волгодонске

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, о хищении с банковской карты более 100 тысяч рублей заявил в полицию горожанин.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали по подозрению в преступлении 21-летнюю знакомую потерпевшего.

Как выяснили полицейские, молодой человек распивал с девушкой спиртные напитки. Когда потерпевший уснул, подозреваемая взяла его банковскую карту, обналичила с нее деньги, а затем вернула.

Впоследствии молодой человек заметил пропажу денег, а не карты.

В настоящее время в отношении знакомой потерпевшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).