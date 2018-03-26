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Великолучанку обвиняют в присвоении 6 миллионов рублей
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Великолучанку обвиняют в присвоении 6 миллионов рублей 

АиФ Северо-запад 36 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Заместитель прокурора Псковской области утвердил обвинительное заключение в отношении жительницы города Великие Луки, сообщили в пресс-службе ведомства. Она обвиняется в присвоении денежных средств в особо крупном размере.
Установлено, что в период с февраля 2015 года по январь 2017 года женщина, являясь лицом, которому в силу своего служебного положения и исполнения должностных обязанностей были вверены денежные средства одного из ВУЗов Великих Лук, путем внесения заведомо ложных сведений в кассовые документы и программу «1С Предприятие» изъяла и обратила в свою пользу денежные средства в сумме более 6 млн рублей, то есть в особо крупном размере, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.
Санкция ч. 4 ст. 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
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