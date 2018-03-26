Великолучанку обвиняют в присвоении 6 миллионов рублей

Установлено, что в период с февраля 2015 года по январь 2017 года женщина, являясь лицом, которому в силу своего служебного положения и исполнения должностных обязанностей были вверены денежные средства одного из ВУЗов Великих Лук, путем внесения заведомо ложных сведений в кассовые документы и программу «1С Предприятие» изъяла и обратила в свою пользу денежные средства в сумме более 6 млн рублей, то есть в особо крупном размере, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 4 ст. 160 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.