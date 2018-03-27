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Главу Интехбанка заподозрили в выводе почти 1 млрд руб.
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СК заподозрил главу Интехбанка в выводе 873 миллионов рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы правления Интехбанка и его первого зама о незаконном выводе более 873 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель правления ИнтехБанка и его первый зам подозреваются в злоупотреблении полномочиями. В Татарстане возбуждены уголовные дела в отношении 51-летнего Марселя Зарипова и 35-летней Елены Наумовой", — говорится в сообщении.
По версии следствия, зная о неплатежеспособности банка и риске отзыва лицензии ЦБ РФ, в декабре 2016 года они незаконно вывели из учреждения активы на 873,6 миллиона рублей.
После отзыва лицензии у Интехбанка и еще нескольких татарстанских кредитных учреждений в начале февраля у правительства республики прошли несанкционированные акции вкладчиков. "Дыра" в активах Интехбанка оценивалась в 14 миллиардов рублей.
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