Ещё
Мошенничество в отношении пенсионера раскрыли в Ростовской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку

Мошенничество в отношении пенсионера раскрыли в Ростовской области 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в преступлении подозревается 20-летний житель Песчанокопского района, ранее судимый за кражи.
Как выяснили правоохранители, подозреваемый пришел домой к пенсионеру и, представившись сотрудником кредитной организации, сообщил о необходимости заменить банковскую карту, так как та якобы уже не действительна.
Пожилой мужчина поверил молодому человеку, отдал ему карту и сообщил пин-код. Впоследствии подозреваемый обналичил со счета потерпевшего около 100 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В настоящее время молодой человек заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
АиФ Ростов: последние новости
Судебного пристава подозревают в попутке мошенничества в Аксае Работника ростовской автомойки задержали за угон иномарки и ДТП с ней Приговор по делу об организации торговли героином вынесен в Ростове-на-Дону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасение людей в Кемерово попало на видео220
Захарова пообещала Лондону сюрприз559
Польша нашла альтернативу российскому газу227
МВД и СБ Украины перешли на сторону России757
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово43
Видео
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
01:41
Число жертв ЧП в Кемерово возросло до 55
Происшествия
США показали прототип звукового оружия
Оружие
03:35
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:00
Родственница Тулеева погибла в ТЦ в Кемерово
Пожары ДТП
04:56
Четвертый человек задержан по делу о ЧП в Кемерово
Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение