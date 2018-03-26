Мошенничество в отношении пенсионера раскрыли в Ростовской области

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, в преступлении подозревается 20-летний житель Песчанокопского района, ранее судимый за кражи.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый пришел домой к пенсионеру и, представившись сотрудником кредитной организации, сообщил о необходимости заменить банковскую карту, так как та якобы уже не действительна.

Пожилой мужчина поверил молодому человеку, отдал ему карту и сообщил пин-код. Впоследствии подозреваемый обналичил со счета потерпевшего около 100 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время молодой человек заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).