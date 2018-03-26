Приморец вымогал золотые украшения и деньги на лечение в туберкулезном диспансере 

В дежурную часть Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте обратился гражданин, который заявил о хищении у него золотых колец и денежных средств в размере 500 рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
Патрульно-постовая служба задержала подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Приморского края. Мужчина сообщил, что прибыл поездом Советская Гавань — Владивосток для лечения в туберкулезном диспансере, денежных средств у него при себе не было.
Похищенное он сдал в ломбард, а вырученные денежные средства успел потратить.