Ещё
Приморец вымогал золотые украшения и деньги на лечение в туберкулезном диспансере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приморец вымогал золотые украшения и деньги на лечение в туберкулезном диспансере 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В дежурную часть Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте обратился гражданин, который заявил о хищении у него золотых колец и денежных средств в размере 500 рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.
Патрульно-постовая служба задержала подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Приморского края. Мужчина сообщил, что прибыл поездом Советская Гавань — Владивосток для лечения в туберкулезном диспансере, денежных средств у него при себе не было.
Похищенное он сдал в ломбард, а вырученные денежные средства успел потратить.
Primpress: последние новости
В Приморье задержаны преступники, находившиеся в федеральном розыске Житель Владивостока попытался обмануть Управление Росреестра За обман пенсионера жительница Владивостока лишилась свободы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержана владелица сгоревшего в Кемерове ТЦ112
Трагедия в Кемерово: дети звонили родным попрощаться77
После пожара в Кемерово без вести пропал 41 ребенок69
МВД и СБ Украины перешли на сторону России734
Появилось видео попытки спастись людей в ТЦ в Кемерово21
Видео
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение