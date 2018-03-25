На Дону мужчина, представившись сотрудником банка, забрал банковскую карту у доверчивого пенсионера

Волгодонске задержали 20-летнего злоумышленника, который украл 100 тысяч рублей у пожилого мужчины. Как выяснилось, солидно одетый юноша постучался в квартиру к пенсионеру и представился сотрудником банка. Гость сообщил, что пластиковая карта пенсионера больше не действительна и ее необходимо срочно заменить на новую. Поверив ему, пенсионер отдал карточку и назвал ПИН-код. Своих обещаний злоумышленник, разумеется, не выполнил, и растратил все деньги с карты.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый заключен под стражу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Ранее молодой человек, приехавший из Песчанокопского района, уже был судим за кражи. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.