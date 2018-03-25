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СК подтвердил гибель детей при пожаре в ТЦ в Кемерове
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СК подтвердил гибель детей при пожаре в ТЦ в Кемерове 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли дети. Об этом сообщается на сайте СК по региону.
"При проведении спасательных работ были обнаружены тела четверых детей, которые находились в детской комнате. Кроме того, имеются пострадавшие, их точное число устанавливается", — говорится в сообщении.
В рамках расследования следователи установят причины пожара, дадут принципиальную правовую оценку действиям представителей торгового комплекса, а также должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в нем.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» возросла до 1,5 тысячи квадратных метров.
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