СК подтвердил гибель детей при пожаре в ТЦ в Кемерове

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , в результате которого погибли дети. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

"При проведении спасательных работ были обнаружены тела четверых детей, которые находились в детской комнате. Кроме того, имеются пострадавшие, их точное число устанавливается", — говорится в сообщении.

В рамках расследования следователи установят причины пожара, дадут принципиальную правовую оценку действиям представителей торгового комплекса, а также должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в нем.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» возросла до 1,5 тысячи квадратных метров.