Приезжего педофила задержали в Москве

Сотрудники правоохранительных органов Москвы , задержали 23‐летнего приезжего, который сексуально домогался к 12‐летнему мальчику.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в полиции, информация о предполагаемом педофиле стала известна 20 марта. В это день к правоохранителям обратился сам пострадавший ребёнок.

По его словам, неизвестный мужчина приставал к нему в подъезде жилого дома. Спустя двое суток извращенца задержали в столичном районе Перово.

Позже была установлена его личность — им оказался безработный уроженец Вологды . В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Развратные действия».

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