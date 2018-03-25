Ещё
Приезжего педофила задержали в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приезжего педофила задержали в Москве 

Свободная пресса 45 минут назад
Сотрудники правоохранительных органов Москвы, задержали 23‐летнего приезжего, который сексуально домогался к 12‐летнему мальчику.
Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в полиции, информация о предполагаемом педофиле стала известна 20 марта. В это день к правоохранителям обратился сам пострадавший ребёнок.
По его словам, неизвестный мужчина приставал к нему в подъезде жилого дома. Спустя двое суток извращенца задержали в столичном районе Перово.
Позже была установлена его личность — им оказался безработный уроженец Вологды. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Развратные действия».
Криминал: Московский педагог надругался над школьником
Происшествия: Педофил почти десять лет насиловал сирот из кировского дома-интерната
Свободная пресса: последние новости
Киллер из Дагестана сдал своего заказчика полицейским В Лондоне семейная пара сожгла няню, заподозрив ее в колдовстве Угнанную у москвички иномарку продали в официальном автосалоне
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России609
Британии предложили войти в состав РФ94
Москвичей предупредили об опасности1
«Люди прыгали из окон»: подробности трагедии в Кемерове36
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове158
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
02:06
«Хамство на грани бандитизма»: Песков о действиях Лондона
Политика
02:32
«Позор!»: Успенская показала разборки в самолете
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение