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В машине Пучдемона во время поездки по Европе был «маячок», сообщили СМИ
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В машине Пучдемона во время поездки по Европе был «маячок», сообщили СМИ 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 29 мар — РИА Новости. В автомобиле, перевозившем бывшего главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона во время его поездки по Европе, был установлен «маячок» для отслеживания перемещения политика, сообщила в четверг газета Soir.
"Как стало известно из надежных источников, в автомобиле, перевозившем Карлеса Пучдемона из Финляндии в Бельгию, было установлено устройство для слежения. Оно позволило отслеживать перемещения экс-главы Каталонии, в отношении которого действует европейский ордер на арест", — пишет издание.
Пучдемон, которому предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, был задержан в Германии на основании европейского ордера на арест, выданного испанским судьей, в минувшее воскресенье. Он направлялся из Финляндии в Бельгию.
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