В Орле задержали двух «закладчиков» синтетики

Подозреваемые в распространении запрещённых веществ были задержаны сотрудниками Управления наркоконтроля в момент сбыта наркотиков путем закладок.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 30-летнего жителя Советского района, который пытался оставить «закладку» около многоэтажного дома в Советском районе. Довести преступный замысел до конца ему не удалось, сотрудники полиции изъяли вещество. В ходе экспертизы выяснилось, что это наркотик синтетического происхождения общей массой более 7,5 граммов.

Второе задержание полицейские провели в Заводском районе Орла в момент, когда 21-летняя девушка пыталась положить наркотики в тайник. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик общей массой порядка 0,3 грамма.

В настоящее время оба подозреваемых задержаны. По фактам распространения наркотиков возбуждены уголовные дела.