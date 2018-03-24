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В Орле задержали двух «закладчиков» синтетики
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В Орле задержали двух «закладчиков» синтетики 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Подозреваемые в распространении запрещённых веществ были задержаны сотрудниками Управления наркоконтроля в момент сбыта наркотиков путем закладок.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 30-летнего жителя Советского района, который пытался оставить «закладку» около многоэтажного дома в Советском районе. Довести преступный замысел до конца ему не удалось, сотрудники полиции изъяли вещество. В ходе экспертизы выяснилось, что это наркотик синтетического происхождения общей массой более 7,5 граммов.
Второе задержание полицейские провели в Заводском районе Орла в момент, когда 21-летняя девушка пыталась положить наркотики в тайник. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик общей массой порядка 0,3 грамма.
В настоящее время оба подозреваемых задержаны. По фактам распространения наркотиков возбуждены уголовные дела.
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