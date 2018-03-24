В Саратове полицейские поймали серийного автовора

В Заводском районе Саратова вчера полицейские поймали серийного автовора. Как сообщили АиФ-Саратов в пресс-службе ГУ МВД региона, 6 марта в отдел полиции обратилась 35-летняя женщина. Гражданка сообщила, что в темное время суток кто-то раскурочил стекло у ее иномарки. Из «Рено Сандеро» пропал радар-детектор на сумму 9450 рублей.

20 марта к правоохранителям с той же бедой пришел 26-летний владелец автомобиля «ВАЗ-21099», из которого пропали усилители «Мистери» и сабвуфер. Одновремено из «ВАЗ-21140» 38-летнего мужчины пропали автомагнитола и 4 колонки. Вещи на 7600 рублей пропали из багажника.

Вчера стражи порядка задержали подозреваемого — 21-летнего парня без криминального прошлого. Автовор признался в содеянном.