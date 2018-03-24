Жители Новопавловска за небольшие деньги привечали в доме наркоманов

Как выяснилось, наркопритон организовали двое местных жителей.

Во время осмотра дома полицейские обнаружили и изъяли предметы, которые квартиранты использовали для изготовления и потребления дурманящих веществ.

Хозяев дома доставили в районный отдел полиции, где они пояснили, что предоставляли помещение малознакомым людям для употребления наркотиков за 200-300 рублей.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье стартовала Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».