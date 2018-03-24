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Жители Новопавловска за небольшие деньги привечали в доме наркоманов
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Жители Новопавловска за небольшие деньги привечали в доме наркоманов 

АиФ Ставрополье 32 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Кировском городском округе местные жители сообщили полисменам, что в одном из домов Новопавловска регулярно собираются наркоманы, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Как выяснилось, наркопритон организовали двое местных жителей.
Во время осмотра дома полицейские обнаружили и изъяли предметы, которые квартиранты использовали для изготовления и потребления дурманящих веществ.
Хозяев дома доставили в районный отдел полиции, где они пояснили, что предоставляли помещение малознакомым людям для употребления наркотиков за 200-300 рублей.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье стартовала Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».
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