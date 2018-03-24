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В Челябинске за ночь выявили 36 пьяных водителей
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В Челябинске за ночь выявили 36 пьяных водителей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Челябинские полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Ночь». В проведении данного мероприятия задействовалось более 1000 сотрудников челябинской полиции и около 400 сотрудников Управления Росгвардии по Челябинской области, ГУФСИН, подразделений военной полиции, службы судебных приставов, представителей депутатского корпуса, частных охранных организаций и добровольных народных дружин.
«Традиционно операция началась с гарнизонных разводов личного состава, задействованного в обеспечении охраны общественного порядка при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Ночь», которые были проведены во всех отделах полиции в 18-00 часов руководителями Управления МВД России по городу Челябинску», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
В ходе проведенного комплекса мероприятий полицейскими раскрыто 18 преступлений. Задержано 18 граждан, находившихся в розыске. Выявлено 1 676 административных правонарушений. За нарушения, посягающие на общественный порядок, к административной ответственности привлечено 625 граждан. В соответствии с требованиями статьи 13 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях» (Нарушение тишины и покоя граждан) составлено 27 материалов.
Сотрудниками ГИБДД челябинского городского Управления МВД за нарушение правил дорожного движения привлечено к административной ответственности 644 гражданина, выявлено 36 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, и 12 водителей, не имеющих водительских удостоверений.
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