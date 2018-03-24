В Орле полицейские разыскивают «гаражных» воров

Сотрудники полиции областного центра устанавливают личности подозреваемых в кражах в ГСК, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области

В дежурную часть полиции з заявлением от краже в Северном районе обратился житель Орла. Мужчина рассказал, что неизвестные отжали боковую стенку гаража и похитили электроинструмент.

Подобный случай произошел на территории ГСК в Советском районе Орла . Злоумышленник взломал замок и, проникнув в гараж, украл четыре автомобильных диска и комплект шин.

По двум фактам похищения возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.