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В Орле полицейские разыскивают «гаражных» воров
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В Орле полицейские разыскивают «гаражных» воров 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Сотрудники полиции областного центра устанавливают личности подозреваемых в кражах в ГСК, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.
В дежурную часть полиции з заявлением от краже в Северном районе обратился житель Орла. Мужчина рассказал, что неизвестные отжали боковую стенку гаража и похитили электроинструмент.
Подобный случай произошел на территории ГСК в Советском районе Орла. Злоумышленник взломал замок и, проникнув в гараж, украл четыре автомобильных диска и комплект шин.
По двум фактам похищения возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.
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