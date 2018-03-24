Бизнесмен из Ростова осужден на 8 лет за хищении 460 млн рублей у Сбербанка 

Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону осудил предпринимателя Николая Озерова на 8 лет в исправительной колонии общего режима за хищение в 2011 году кредитных средств ОАО Сбербанк России в сумме более 460 млн рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, судом установлено, что обвиняемый был владельцем группы компаний, работающих в сфере сельского хозяйства. Мужчина получил Сбербанке кредит на развитие бизнеса. После чего по мнимым основаниям перечислил полученные деньги на расчетные счета других подконтрольных ему организаций. Чтобы не выплачивать крупный долг с 2012 по 2015 года он вывел активы трех компаний — ОАО «Агрофирма „Нива“, ООО „Батуринское“ и ОАО „Агроплемзавод „Индустриальный“ из-за чего компании обанкротились. Осужденный и его защитники обжаловали приговор в апелляционном порядке. Однако, судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда согласилась с мотивированной позицией участвовавшего в рассмотрении апелляционных жалоб прокурора и оставила приговор суда первой инстанции без изменения.