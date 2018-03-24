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Теракты на юге Франции: задержан несовершеннолетний сообщник Лакдима
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Теракты на юге Франции: задержан несовершеннолетний сообщник Лакдима 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Задержан несовершеннолетний друг Редуана Лакдима, который в пятницу устроил теракт на юге Франции, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Ранее также была задержана 18-летняя подруга преступника.
Серия нападений произошла в департаменте Од на юге страны. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. В результате нападений погибли четыре человека, 15 пострадали. В субботу утром в больнице скончался полицейский, обменявший себя на заложника в супермаркете.
Ответственность за серию нападений во Франции на себя взяла террористическая организация ИГ (запрещена в РФ).
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