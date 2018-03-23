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18-летний террорист осужден на пожизненное заключение в Великобритании
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Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

18-летний террорист осужден на пожизненное заключение в Великобритании 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Центральный криминальный суд Великобритании осудил на пожизненное заключение выходца из Ирака Ахмеда Хасана. Его признали виновным в покушении на убийство при теракте в лондонском метро. Инцидент произшел осенью 2018 года.
Согласно приговору, минимальный срок лишения свободы для 18-летнего террориста составит 34 года. Ранее этого времени он не сможет попасть под амнистию, сообщает телеканал Sky news.
Теракт произошел 15 сентября 2017 года в вагоне поезда метро на наземной станции Parsons Green. При инциденте пострадал 51 человек. Бомба взорвалась не полностью. Она была начинена лезвиями, шурупами и металлической шрапнелью.
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