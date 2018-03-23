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Ростовский предприниматель отправится в колонию за хищение у банка 460 миллионов рублей
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Ростовский предприниматель отправится в колонию за хищение у банка 460 миллионов рублей 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростовском областном суде отказались удовлетворять апелляцию адвокатов известного предпринимателя Николая Озерова. Бизнесмен похитил у одного из банков 460 миллионов рублей и теперь отправится на восемь лет в колонию общего режима.
Скандальная история Николая Озерова началась в 2011 году. Тогда он как владелец компаний ОАО «Агрофирма „Нива“, ООО „Батурин­ское“ и ОАО „Агроплемзавод „Индустриальный“ получил в банке кредит якобы на развитие своего сельскохозяйственного бизнеса. Но деньги не пошли по назначению: он перечислил их на расчетные счета подконтрольных ему организаций.
А в 2012-2015 годах Озеров вывел ликвидные активы из своих компаний. Делал он это разными способами: выдавал займы, продавал по заниженной цене оборудование, земельные участки и недвижимость своим людям.
В ноябре 2017 года Ленинский районный суд Ростова признал Озерова виновным. Бизнесмен и его адвокаты, конечно же, не согласились с таким судебным решением и попытались его обжаловать. Однако это у них не вышло.
— Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда согласилась с доводами прокурора и оставила приговор суда первой инстанции без изменения, — сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
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