Ростовский предприниматель отправится в колонию за хищение у банка 460 миллионов рублей

В Ростовском областном суде отказались удовлетворять апелляцию адвокатов известного предпринимателя Николая Озерова . Бизнесмен похитил у одного из банков 460 миллионов рублей и теперь отправится на восемь лет в колонию общего режима

Скандальная история Николая Озерова началась в 2011 году. Тогда он как владелец компаний ОАО «Агрофирма „Нива“, ООО „Батурин­ское“ и ОАО „Агроплемзавод „Индустриальный“ получил в банке кредит якобы на развитие своего сельскохозяйственного бизнеса. Но деньги не пошли по назначению: он перечислил их на расчетные счета подконтрольных ему организаций.

А в 2012-2015 годах Озеров вывел ликвидные активы из своих компаний. Делал он это разными способами: выдавал займы, продавал по заниженной цене оборудование, земельные участки и недвижимость своим людям.

В ноябре 2017 года Ленинский районный суд Ростова признал Озерова виновным. Бизнесмен и его адвокаты, конечно же, не согласились с таким судебным решением и попытались его обжаловать. Однако это у них не вышло.

— Судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда согласилась с доводами прокурора и оставила приговор суда первой инстанции без изменения, — сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.