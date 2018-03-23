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В Петербурге нелегальные банкиры заработали на махинациях 77 млн рублей
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В Петербурге нелегальные банкиры заработали на махинациях 77 млн рублей 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге пойдут под семеро нелегальных банкиров, обогатившихся за счет своих махинаций на 77 миллионов рублей, передает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.
Как установило следствие, в 2013 году подельники начали продавать оптом различную продукцию. Не имея лицензии, они переводили полученную прибыль на банковские счета подконтрольных фирм. Деньги обналичивали и передавали клиентам организованного мошенниками нелегального банка за вычетом «комиссионного вознаграждения» в размере 6% от общей суммы.
В 2016 году мошенничество было раскрыто.
Уголовное дело в отношении «банкиров» направлено в суд для рассмотрения по существу.
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