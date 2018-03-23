В Петербурге нелегальные банкиры заработали на махинациях 77 млн рублей

Петербурге пойдут под семеро нелегальных банкиров, обогатившихся за счет своих махинаций на 77 миллионов рублей, передает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Как установило следствие, в 2013 году подельники начали продавать оптом различную продукцию. Не имея лицензии, они переводили полученную прибыль на банковские счета подконтрольных фирм. Деньги обналичивали и передавали клиентам организованного мошенниками нелегального банка за вычетом «комиссионного вознаграждения» в размере 6% от общей суммы.

В 2016 году мошенничество было раскрыто.

Уголовное дело в отношении «банкиров» направлено в суд для рассмотрения по существу.