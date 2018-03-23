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Генпрокуратура направила в суд дело о растрате 5,6 млрд рублей в МАСТ-Банке
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Генпрокуратура направила в суд дело о растрате 5,6 млрд рублей в МАСТ-Банке 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РАПСИ
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших президента, вице-президента и начальника кредитного управления МАСТ-Банка. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации растраты, пособничестве в растрате (части 3, 5 статьи 33, часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ) и в мошенничестве (в соответствии с частью 4 статьи 159 УК).
По версии следствия, фигуранты в период с 2013 по 2015 год растратили денежные средства банка в сумме более 5,6 млрд рублей путем выдачи подконтрольным им юридическим лицам заведомо невозвратных кредитов и последующего перечисления похищенных денег на счета иных подконтрольных организаций.
Кроме того, президент кредитной организации в 2015 году обманул своего знакомого предпринимателя, уговорив его приобрести векселя банка на общую сумму 111,9 млн рублей, которые собственнику не передал, а предъявил к погашению в интересах подконтрольных ему юридических лиц.
Уголовное дело направлено в Преображенский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
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 Ещё 2 источника 
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