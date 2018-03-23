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Завершено расследование дела 3 топ‑менеджеров «МАСТ‑Банка» о хищении более 5,6 млрд руб
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Завершено расследование дела 3 топ‑менеджеров «МАСТ‑Банка» о хищении более 5,6 млрд руб 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Следователи завершили расследование уголовного дела о хищениях у «МАСТ-Банка» более 5,6 миллиарда рублей в отношении президента, вице-президента и начальника кредитного управления, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.
Ранее бывший исполняющий обязанности председателя правления ОАО КБ «МАСТ-Банк» Александр Чеметов по уголовному делу о растрате уже приговорен к 4,5 годам лишения свободы.
«Главным следственным управлением СК России завершено расследование по уголовному делу в отношении бывших президента ОАО «КБ „МАСТ-Банк“ Юрия Пирогова, начальника кредитного управления банка Натальи Желобаевой и вице-президента банка Елены Журавлевой. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 160, частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160, частью 4 статьи 159 УК РФ (организация и пособничество в растрате денежных средств; мошенничество)», — отмечается в сообщении.
По версии следствия, в 2013-2015 годах Пирогов совместно с Чеметовым, Журавлевой, Желобаевой и другими пока не установленными следствием лицами, используя свое служебное положение, выдали кредиты подконтрольным им организациям на сумму более 5,6 миллиарда рублей. В дальнейшем эти денежные средства были похищены. Документальное оформление выдачи кредитов формально носило законный характер, однако указанные документы содержали недостоверные сведения и все действия участников преступления были направлены на хищение средств банка.
Помимо этого, Пирогов в 2015 году, используя свое служебное положение, путем обмана руководителей ООО «Виктрейд» и ООО «Приоритет» совершил хищение денежных средств со счетов указанных организаций путем невыполнения обязательств по передаче простых векселей на общую сумму около 112 миллионов рублей.
Участники уголовного судопроизводства завершили ознакомление с материалами уголовного дела.
Расследование уголовного дела в отношении иных лиц из числа собственников и руководителей ОАО «КБ „МАСТ-Банк“ по факту растраты ими денежных средств банка в особо крупном размере продолжается.
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