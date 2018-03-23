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СК завершил расследование второго дела о хищениях у «МАСТ-Банка» более 5,6 млрд руб.
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СК завершил расследование второго дела о хищениях у «МАСТ-Банка» более 5,6 млрд руб. 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении трех человек, предположительно, причастных к хищению более 5,6 млрд руб. у «МАСТ-Банка». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ.
«Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывших президента ОАО КБ «МАСТ-Банк» Юрия Пирогова, начальника кредитного управления банка Натальи Желобаевой и вице-президента банка Елены Журавлевой. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации и пособничестве в растрате денежных средств и мошенничестве. Участники уголовного судопроизводства завершили ознакомление с материалами уголовного дела», — рассказала С. Петренко.
По версии следствия, в 2013-2015 гг. Ю. Пирогов совместно с Е. Журавлевой, Н. Желобаевой, экс-председателем правления «МАСТ-Банка» Александром Чеметовом и неустановленными сообщниками, используя служебное положение, выдали кредиты подконтрольным им организациям на сумму более 5,6 млрд руб. В дальнейшем эти деньги были похищены.
Кроме того, Ю. Пирогов в 2015 г. обманул руководителей ООО «Виктрейд» и ООО «Приоритет» и похитил деньги со счетов этих компаний, не выполнив обязательства по передаче простых векселей на общую сумму около 112 млн руб.
Ранее Преображенский районный суд Москвы, рассмотрев дело в особом порядке — без исследования доказательств, так как А. Чеметов полностью признал свою вину, приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима.
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