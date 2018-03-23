СК завершил расследование второго дела о хищениях у «МАСТ-Банка» более 5,6 млрд руб.

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении трех человек, предположительно, причастных к хищению более 5,6 млрд руб. у «МАСТ-Банка» . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ.

«Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывших президента ОАО КБ «МАСТ-Банк» Юрия Пирогова , начальника кредитного управления банка Натальи Желобаевой и вице-президента банка Елены Журавлевой . В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации и пособничестве в растрате денежных средств и мошенничестве. Участники уголовного судопроизводства завершили ознакомление с материалами уголовного дела», — рассказала С. Петренко.

По версии следствия, в 2013-2015 гг. Ю. Пирогов совместно с Е. Журавлевой, Н. Желобаевой, экс-председателем правления «МАСТ-Банка» Александром Чеметовом и неустановленными сообщниками, используя служебное положение, выдали кредиты подконтрольным им организациям на сумму более 5,6 млрд руб. В дальнейшем эти деньги были похищены.

Кроме того, Ю. Пирогов в 2015 г. обманул руководителей ООО «Виктрейд» и ООО «Приоритет» и похитил деньги со счетов этих компаний, не выполнив обязательства по передаче простых векселей на общую сумму около 112 млн руб.