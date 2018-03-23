Ещё
Суд оставил под арестом бывшего мэра Нижнего Новгорода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого
Слепаков рассказал о "домогательствах" Слуцкого

Суд оставил под арестом бывшего мэра Нижнего Новгорода 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД 23 мар — РИА Новости. Суд отклонил апелляцию адвокатов вице-спикера нижегородского законодательного собрания, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина об изменении меры пресечения и оставил его под стражей, сообщили РИА Новости в Нижегородском областном суде.
Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода 19 декабря избрал вице-спикеру меру пресечения в виде заключения под стражу. Он был арестован до 17 февраля. 15 февраля Нижегородский районный суд продлил срок содержания под стражей на три месяца.
"Областной суд оставил жалобы адвокатов Олега Сорокина без удовлетворения, а решение Нижегородского районного суда об избрании меры пресечения — без изменений", — заявили РИА Новости в Нижегородском областном суде.
Олег Сорокин останется под арестом до 18 мая включительно.
Сорокину было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ: являясь должностным лицом — главой города Нижнего Новгорода — он лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.
РИА Новости: последние новости
Глава МВД Франции заявил о высокой террористической угрозе в стране В Челябинске продавца приговорили к 19 годам колонии за убийство клиентки Главный юрист СПбГАУ получил четыре года за попытку мошенничества
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ457
Новый советник Трампа готов развязать большую войну186
Все супероружие РФ показали в одном видео114
Минфин готовится пойти на риск101
Глава Волоколамского района отправлен в отставку50
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение