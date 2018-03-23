Мособлсуд отправил в колонию на срок до 18 лет «черных риелторов»

МОСКВА , 23 мар — РИА Новости . Мособлсуд приговорил к 16 годам заключения сиделку для пожилых людей, создавшую банду «черных риелторов», назначив ее подельникам лишение свободы на срок от 4,5 до 18 лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Осипова

По данным следствия, Людмила Фадеева занималась уходом за одинокими и престарелыми гражданами. Весной 2012 года она решила создать ОПГ с целью завладения их имуществом. К участию в банде она привлекла еще четырех человек, в том числе нотариуса Елену Блинову.

Как установило следствие, участники ОПГ подыскивали квартиры, собственники которых были пожилыми людьми без родственников. Их насильно вынуждали переоформить право собственности на соучастников. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве, убийстве, подготовке убийства, вымогательстве, похищении паспорта, подделке документов, злоупотребление полномочиями частного нотариуса.

"Фадеевой было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима , со штрафом в размере 700 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок два года. Блинова признана виновной и ей назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с лишением права нотариальной деятельности на срок три года", — сказала Осипова.

Еще трое подсудимых, отметила она, получили сроки от четырех лет и шести месяцев до 18 лет.