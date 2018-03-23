В свердловском СК рассказали, как прошел визит запредседателя Ильи Лазутова

В ведомстве рассказали, что Лазутов провел в регионе три днем. 20 марта он заслушал доклад руководства следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области об итогах работы следственного управления за 2017 и первые месяцы 2018 года. Он подчеркнул, что в 2018 году нужно взять на вооружение проблемы невыплаты зарплаты, ошибках врачей и преступлений против экологии, а также экологических и коррупционных преступлениях. Также он подчеркнул, что внимание должно уделяться качественному рассмотрению обращений, поступающих от граждан, и принятию мер к восстановлению их нарушенных прав, а также к возмещению ущерба, причиненного преступлением. Лазутов также провел совещание Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

21 марта Илья Лазутов провел невероятную работу: он 28 часов подряд принимал жителей Свердловской области. Всего он принял 116 человек, и по каждому случаю дал отдельные поручение, взяв их исполнение на контроль. Итоговое совещание прошло 22 марта. Зампредседателя СК заслушал доклады сотрудников ведомства о ходе расследования уголовных дел и проведения проверок по обращениях о невыплате зарплат и громких преступлениях.