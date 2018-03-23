Суд заключил под арест предполагаемого участника банды киллеров, подложивших бомбу саратовским полицейским 

Вчера в Саратове по подозрению в покушении на убийство и хранении оружия был задержан офицер запаса Михаил Силенко. Как выяснилось, 31-летний местный житель является индивидуальным предпринимателем. Известно, что к уголовной и административной ответственности мужчина никогда не привлекался, передает Взгляд инфо.
По словам следователя, подозреваемый показания давать отказался. Сам мужчина отрицает свою причастность к инкриминируемым деяниям, поскольку все обвинения в его адрес основаны на показаниях одного из задержанных. Между тем следствие сообщило, что в настоящий момент идет сбор доказательств по уголовному делу и проверяется причастность подозреваемого к убийствам граждан на территории Саратова и совершению иных преступлений.
Выслушав мнения сторон, суд принял решение о заключении Михаила Силенко под стражу до 21 марта текущего года.
Напомним, ранее в Саратове были задержаны двое мужчин, подозреваемых в покушении на убийство сотрудников полиции. Позже выяснилось, что задержанные могут быть причастны к убийствам бизнесмена Джейхуна Джафарова, семьи байкеров Дмитрия и Елены Тарасовых, а также бывшего сотрудника прокуратуры Ленинского района, предпринимателя Максима Стадника.