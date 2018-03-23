Ещё
Суд заключил под арест предполагаемого участника банды киллеров, подложивших бомбу саратовским полицейским
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд заключил под арест предполагаемого участника банды киллеров, подложивших бомбу саратовским полицейским 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вчера в Саратове по подозрению в покушении на убийство и хранении оружия был задержан офицер запаса Михаил Силенко. Как выяснилось, 31-летний местный житель является индивидуальным предпринимателем. Известно, что к уголовной и административной ответственности мужчина никогда не привлекался, передает Взгляд инфо.
По словам следователя, подозреваемый показания давать отказался. Сам мужчина отрицает свою причастность к инкриминируемым деяниям, поскольку все обвинения в его адрес основаны на показаниях одного из задержанных. Между тем следствие сообщило, что в настоящий момент идет сбор доказательств по уголовному делу и проверяется причастность подозреваемого к убийствам граждан на территории Саратова и совершению иных преступлений.
Выслушав мнения сторон, суд принял решение о заключении Михаила Силенко под стражу до 21 марта текущего года.
Напомним, ранее в Саратове были задержаны двое мужчин, подозреваемых в покушении на убийство сотрудников полиции. Позже выяснилось, что задержанные могут быть причастны к убийствам бизнесмена Джейхуна Джафарова, семьи байкеров Дмитрия и Елены Тарасовых, а также бывшего сотрудника прокуратуры Ленинского района, предпринимателя Максима Стадника.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Мурманске нашли виновника взрыва жилого дома Прокурор: Савченко грозит пожизненное заключение Двое магаданцев лишились телефонов из-за дела об оскорблении мэра
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации820
Новый советник Трампа готов развязать большую войну51
Савченко грозит «пожизненное»131
Вернем летнее время
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды70
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение