Суд заключил под арест предполагаемого участника банды киллеров, подложивших бомбу саратовским полицейским

Вчера в Саратове по подозрению в покушении на убийство и хранении оружия был задержан офицер запаса Михаил Силенко. Как выяснилось, 31-летний местный житель является индивидуальным предпринимателем. Известно, что к уголовной и административной ответственности мужчина никогда не привлекался, передает Взгляд инфо.

По словам следователя, подозреваемый показания давать отказался. Сам мужчина отрицает свою причастность к инкриминируемым деяниям, поскольку все обвинения в его адрес основаны на показаниях одного из задержанных. Между тем следствие сообщило, что в настоящий момент идет сбор доказательств по уголовному делу и проверяется причастность подозреваемого к убийствам граждан на территории Саратова и совершению иных преступлений.

Выслушав мнения сторон, суд принял решение о заключении Михаила Силенко под стражу до 21 марта текущего года.