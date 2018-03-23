Челябинский продавец сантехники, который нанес клиентке в магазине 171 удар ножом, получил 19 лет колонии

23 марта Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении Николая Ефименко 1992 года рождения. Молодой человек признан виновным в жестоком убийстве

женщины по месту своей работы — в магазине, торгующем сантехникой. Клиентка заподозрила продавца в обмане, когда ей не поставили душевую кабину, за которую уже внесли предоплату.

Николаю Ефименко назначено наказание в виде лишения свободы на 19 лет в колонии строгого режима . В качестве дополнительного наказания суд ограничил свободу осужденного еще на 1,5 года, сообщает

официальный сайт

облсуда.

Кроме того, с Ефименко взыщут в пользу мужа и дочери убитой 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, а также материальный ущерб в размере 80 тысяч рублей.

Ефименко с неоконченным высшим образованием на момент совершения преступления былменеджером по продажам отдела сантехники в магазине «Апартамент», расположенном в Центральном районе Челябинска . Продавцом мужчина работал с 2012 года по 5 декабря 2016 года.

"В августе-декабре 2016 года вопреки установленному порядку осуществления продаж Ефименко, действуя с целью личного обогащения, взял на себя имущественные обязательства по продаже потерпевшим (клиентам салона) товаров, которые исполнять не намеревался", — говорится в пресс-релизе.

От шестерых покупателей злоумышленник получил около 300 тысяч рублей. Этими деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Одним из обманутых клиентов оказалась 44-летняя дочь бывшего генерального директора Челябинского тракторного завода Валерия Платонова по имени Екатерина. Она приобрела в магазине дорогостоящую душевую кабину, за которую внесла предоплату в размере 80 тысяч рублей.

Утром 5 декабря 2016 года Екатерина Платонова пришла в магазин с намерением забрать покупку, но Ефименко сообщил, что душевой кабины нет в наличии. В начавшейся ссоре возмущенная клиентка несколько раз толкнула продавца в грудь, а тот «вооружился двумя ножами и нанес покупательнице не менее 171 ножевого ранения». Удары ножом наносились, в частности, в голову и шею потерпевшей. Кроме того, Ефименко несколько раз ударил жертву руками и ногами.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Позже, инсценируя нападение на женщину, Ефименко сжег на ее теле бумаги. Чтобы выдать себя за пострадавшего, продавец также нанес себе порезы ножом. Потом Ефименко заявил сотрудникам правоохранительных органов , что Екатерину якобы убили двое неизвестных, которых интересовали какие-то документы потерпевшей.

Ефименко женат. Ранее к ответственности в суде он не привлекался.

Мать осужденного Наталья Ефименко не верила в виновность сына. «Мне очень жаль погибшую женщину и ее семью, — говорила она. — Но я за то, чтобы были найдены настоящие убийцы! Николай оговорил себя, так как его убедили, что в противном случае у его семьи будут проблемы, а он просто безумно любит четырехлетнюю дочь. У сына и снохи никогда не было серьезных запросов, в последнее время крупные суммы денег им не требовались».

Судья Центрального районного суда Челябинска Михаил Новоселов избрал продавцу меру пресечения в виде заключения под стражу. В итоге Ефименко признали виновным по ч. 1 ст. 159 ("Мошенничество" — 7 эпизодов) и п. «д, к» ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление") УК РФ

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у осужденного на иждивении малолетнего ребенка, его активное способствование следствию в раскрытии убийства и одного из эпизодов мошенничества, а также частичное добровольное возмещение имущественного ущерба трем потерпевшим, отметили в облсуде.

При этом во время разбирательства подсудимый отказался признать вину даже частично.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховном суде РФ.