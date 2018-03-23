Полдесятка судебных переводчиков судят за приписки на полмиллиарда 

В Симоновский суд Москвы передано уголовное дело в отношении пятерых судебных переводчиков, причастных к хищению полумиллиарда рублей, выделенных судам столичного региона для оплаты переводов. Сотрудники ООО «Рабикон К» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном)
По данным следствия, с 2012 по 2014 год работники компании «Рабикон К» под началом фактического руководителя организации Ираиды Ландаренко, которая сейчас находится в международном розыске, подделывали постановления об оплате услуг перевода, якобы вынесенные судьями столицы и Подмосковья. Они вносили в документы завышенные сведения об объеме и стоимости услуг. Подложные постановления затем направлялись для оплаты в московское и областное управления Суддепа. Руководители этих УСД, которые тоже участвовали в афере, обеспечивали перечисление требуемых сумм из Суддепартамента при ВС. Всего сообщниками было похищено свыше 500 млн руб., направленных столичным и подмосковным судам для оплаты услуг по переводу.
Ранее по этому делу были осуждены гендиректор «Рабикон К» Умар Заробеков, менеджер Любовь Шашкова и переводчик Рафик Восканян, заключившие сделку с правосудием. Заробеков приговорен к 4 годам, Шашкова — к 3 годам заключения, Восканян — с учетом смягчающих обстоятельств к 3 годам условно (при этом суд почти полностью удовлетворил требования столичного УСД, заявившего к переводчику гражданский иск на 315,5 млн руб., из этой суммы лишь вычли 10 000 руб., которые он вернул управлению добровольно). В отношении другим фигурантов «дела о судебных переводчиках» расследование продолжается.