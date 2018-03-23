Суд вынес приговор менеджеру салона, который зарезал дочь экс-директора ЧТЗ

Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Николая Ефименко , убившего дочку экс-директора ЧТЗ , пришедшую в элитный салон сантехники, чтобы выбрать душевую кабину. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п.п. «д», «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление). Суд приговорил виновного к 19 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима . Кроме того, суд удовлетворил исковые требования супруга погибшей, взыскав с осужденного компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей и материального ущерба в размере 80 тыс. рублей», — пояснили в надзорном ведомстве.

В ходе судебного разбирательства правоохранителям удалось узнать мотивы и детали преступления. Так, установлено, что работая менеджером по продажам санехники, Ефименко получил от шестерых покупателей в качестве предоплаты деньги в размере 316 тыс. рублей, при этом свои обязательства по продаже товара не выполнил. Чтобы не возвращать покупателям деньги за невыполненный заказ Ефименко решил совершить убийство покупательницы. Под предлогом того, что необходимо обсудить детали заказа Ефименко пригласил жертву в салон сантехники, где и расправился с ней с особой жестокостью. Вооружившись двумя ножами Ефименко нанес своей жертве не менее 170 ударов в разные участки тела. Женщина скончалась на месте.

В ходе разбирательства дела было вскрыто еще 7 эпизодов мошенничества. Ни по одному из них обвиняемый не признал своей вины.