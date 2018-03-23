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Банду угонщиков поймали в Нижнем Новгороде
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Банду угонщиков поймали в Нижнем Новгороде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
При помощи специальных приспособлений угонщики проникали в салон автомобиля, запускали двигатель и перегоняли машины на заранее выбранные места отстоя. Впоследствии авто продавали.
Поймали парней с поличным.
— Сотрудниками 11 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области установлены пятеро фигурантов в возрасте от 25 до 36 лет, которые задержаны полицейскими при силовой поддержке бойцов Росгвардии в момент перегона ранее похищенного автомобиля для последующей продажи. Найдено и возвращено потерпевшим 11 автомобилей, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Обвиняемых ждет наказание до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.
В настоящее время материалы переданы в Автозаводский районный суд города Нижний Новгород для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали, что нижегородские автолюбители за 20 минут нашли угнанный автомобиль своего товарища
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