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Подросток попал под следствие за ограбление школьника
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Подросток попал под следствие за ограбление школьника 

Вологда.рф 1 час назад
Смарт-часы стали добычей юного грабителя в Вологде. На скамье подсудимых оказался 17-летний юноша.
Как установили следователи, инцидент произошел в областной столице 30 ноября прошлого года. 17-летний подросток зашел в одну из школ города. Увидев на руке у 13-летнего ребенка новые смарт-часы, он решил завладеть ими. Мальчик не согласился их отдать, поэтому преступник силой снял гаджет с его руки, после чего убежал.
И этим незаконные действия подростка не ограничились. В конце декабря он проник в квартиру знакомых, зная, что замок не работает. Юноша обыскал жилплощадь и нашел 2100 рублей, которые украл и сбежал.
Следователи возбудили два уголовных дела по статьям «Грабеж» и «Кража». Расследование завершено, материалы дела направлены в суд.
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