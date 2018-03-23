В Воронежской области наркокурьер, перевозивший около килограмма синтетического наркотика, отправился в колонию строгого режима

Установлено, что ранее судимый за совершение имущественных преступлений 20-летний житель Саратовской области передвигался на такси в качестве пассажира. Данный автомобиль в сентябре 2017 года был остановлен полицейскими на одной из улиц райцентра. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него в рюкзаке был обнаружен сверток с кристаллическим веществом, которое по результатам исследования признано наркотическим веществом, так называемой «солью» весом около 945 граммов.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину в инкриминируемом деянии признал полностью и в содеянном искренне раскаялся. Он рассказал, что приобрел данную партию в столичном регионе и направлялся в Саратов для раскладки по тайникам более мелких партий. Сообщения получал о местах тайников-закладок с оптовыми партиями через специальные программы-мессенждеры.