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В Воронежской области наркокурьер, перевозивший около килограмма синтетического наркотика, отправился в колонию строгого режима
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В Воронежской области наркокурьер, перевозивший около килограмма синтетического наркотика, отправился в колонию строгого режима 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: Новости Воронежа
Борисоглебским городским судом Воронежской области вынесен приговор в отношении 20-летнего жителя Саратовской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Установлено, что ранее судимый за совершение имущественных преступлений 20-летний житель Саратовской области передвигался на такси в качестве пассажира. Данный автомобиль в сентябре 2017 года был остановлен полицейскими на одной из улиц райцентра. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него в рюкзаке был обнаружен сверток с кристаллическим веществом, которое по результатам исследования признано наркотическим веществом, так называемой «солью» весом около 945 граммов.
В ходе судебного заседания подсудимый свою вину в инкриминируемом деянии признал полностью и в содеянном искренне раскаялся. Он рассказал, что приобрел данную партию в столичном регионе и направлялся в Саратов для раскладки по тайникам более мелких партий. Сообщения получал о местах тайников-закладок с оптовыми партиями через специальные программы-мессенждеры.
Согласно приговору суда, виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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