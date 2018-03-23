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Вооруженный налетчик ограбил автозаправку
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Вооруженный налетчик ограбил автозаправку 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
23 марта пресс-служба УМВД России по Калужской области сообщила о задержании 25-летнего жителя Астраханской области, временно проживающий в Калуге, который подозревается в ограблении одной из АЗС Калужской области. Грабитель, вооруженный пистолетом, избил оператора-кассира и похитил из кассы 340 тысяч рублей. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Один из них показал, что в тот день, когда был ограблена автозаправка, он обратил внимание на водителя, который выбросил из машины перчатки с пятнами бурого цвета. В отношении задержанного полицейскими мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Санкция статьи предусматривает лишения свободы на срок до двенадцати лет.
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