Мошенник из Самары продал в Вологду гречку и уголь под видом металлоискателя

Самаре перед судом предстанет 19-летний местный житель. Его подозревают в мошенничестве. — Молодой человек разместил в интернете объявление о продаже металлоискателя, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области . — Юноша хотел продать оборудование за 22 тысячи рублей. Техника заинтересовала жителя Вологодской области . Продавец согласился отправить товар по почте со 100% предоплатой на карту. Покупатель не долго радовался приобретению. Вскрыв посылку, он обнаружил в ней мешки с углем и гречкой. Потерпевший написал заявление в полицию. Продавца задержали. Во время допроса мошенник признался, что металлоискателя у него нет. Картинку к объявлению он скачал в Сети, а уголь и гречку купил на рынке. Всё это он упаковал в коробку и отправил в Вологду В отношении самарца стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.