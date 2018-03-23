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Мошенник из Самары продал в Вологду гречку и уголь под видом металлоискателя
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Мошенник из Самары продал в Вологду гречку и уголь под видом металлоискателя 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре перед судом предстанет 19-летний местный житель. Его подозревают в мошенничестве.
— Молодой человек разместил в интернете объявление о продаже металлоискателя, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. — Юноша хотел продать оборудование за 22 тысячи рублей.
Техника заинтересовала жителя Вологодской области. Продавец согласился отправить товар по почте со 100% предоплатой на карту. Покупатель не долго радовался приобретению. Вскрыв посылку, он обнаружил в ней мешки с углем и гречкой. Потерпевший написал заявление в полицию.
Продавца задержали. Во время допроса мошенник признался, что металлоискателя у него нет. Картинку к объявлению он скачал в Сети, а уголь и гречку купил на рынке. Всё это он упаковал в коробку и отправил в Вологду.
В отношении самарца стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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