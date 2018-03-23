Долг по зарплате в 160 млн руб вернули 4 000 волгоградцев 

Прокуратура помогла 4 000 жителей Волгоградской области получить зарплату от недобросовестных работодателей — компании выплатили им в общей сложности 160 миллионов рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, только за последние 2,5 месяца фирмы-должники вернули 36 миллионов рублей. Добавим, что 12 предприятий и организаций оштрафованы на 400 000 рублей за нарушение прав своих работников при оплате труда.
К примеру, на главу ООО «СК „Стратегия“ Игоря Дьякова завели уголовное дело за долг по зарплате в размере 13 миллионов рублей. У организации в 2016 году появилось имущество стоимостью 40 миллионов рублей, однако он не стал его продавать, чтобы оплатить труд своим подчиненным.