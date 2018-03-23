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В Томске задержали группу преступников занимавшихся незаконной банковской деятельностью
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В Томске задержали группу преступников занимавшихся незаконной банковской деятельностью 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следствие установило, что подозреваемые с 2013 по 2016 годы вели незаконную банковскую деятельность. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, на территории региона участники группы по обращениям от юридических лиц и физлиц переводили лежащие на их счетах деньги в наличные. При этом за свои услуги подельники брали определенный процент от сделки. Известно, что преступный доход подозреваемых за указанный период составил свыше 10 млн рублей.
Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
В настоящее время отдел по расследованию особо важных дел СК проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных лиц меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: пресс-служба СУ СКР по Томской области.
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