В Томске задержали группу преступников занимавшихся незаконной банковской деятельностью

Следствие установило, что подозреваемые с 2013 по 2016 годы вели незаконную банковскую деятельность. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, на территории региона участники группы по обращениям от юридических лиц и физлиц переводили лежащие на их счетах деньги в наличные. При этом за свои услуги подельники брали определенный процент от сделки. Известно, что преступный доход подозреваемых за указанный период составил свыше 10 млн рублей.

Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

В настоящее время отдел по расследованию особо важных дел СК проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных лиц меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.