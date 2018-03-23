Ещё
У Александра Пичугина арестовано имущество
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Александра Пичугина арестовано имущество 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса gorodkovrov.ru  Во Владимире завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении бывшего директора «Ковровского лесничества» 57-летнего Александра Пичугина. Напомню, он обвиняется в покушении на мошенничество.
По версии следствия, Пичугин специально затягивал процедуру принятия лесной декларации и привлечения лесопользователя к административной ответственности за якобы выявленные нарушения.
Директор лесничества за денежное вознаграждение предлагал главе хозяйства дальнейшее покровительство. В июне прошлого года на очередной встрече, проходившей под контролем силовых ведомств, Пичугин получил от предпринимателя 400 тысяч рублей.
При задержании он пытался избавиться от полученных денег, вынув их из кармана и бросив в автомобиле. Следователем СК России в судебном порядке наложен арест на личное имущество Пичугина на общую сумму около 4,5 миллионов рублей.
ТВ-МИГ: последние новости
За права на лодку, извольте заплатить Убил сокамерника во Владимире У дам сердца своровали украшения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1298
Раскрыта главная цель Путина на новый срок311
Еще одна страна вышлет российских дипломатов58
Британия испугалась мести России92
Успенскую сняли с рейса за дебош125
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:23
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Европа В мире
00:43
Неоперившегося пингвина увидели американцы
Общество
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
01:12
Евросоюз отзывает посла из России
Политика
02:34
Британия испугалась мести России
Политика
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
00:25
Самого жадного таксиста столицы нашли гаишники
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение