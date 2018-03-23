У Александра Пичугина арестовано имущество

Фото с ресурса gorodkovrov.ru Во Владимире завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении бывшего директора «Ковровского лесничества» 57-летнего Александра Пичугина . Напомню, он обвиняется в покушении на мошенничество.

По версии следствия, Пичугин специально затягивал процедуру принятия лесной декларации и привлечения лесопользователя к административной ответственности за якобы выявленные нарушения.

Директор лесничества за денежное вознаграждение предлагал главе хозяйства дальнейшее покровительство. В июне прошлого года на очередной встрече, проходившей под контролем силовых ведомств, Пичугин получил от предпринимателя 400 тысяч рублей.