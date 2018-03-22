Суд в Москве продлил арест трем участникам «Артподготовки»*

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . Лефортовский суд Москвы продлил арест трем лидерам запрещенного экстремистского движения «Артподготовка»* по делу о подготовке теракта, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд продлил до 25 июня арест Андрею Кепти и Юрию Корному, Андрею Толкачеву арест продлен до 9 июля", — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Корный, Кептя и Толкачев в рамках движения «Артподготовка»* планировали поджечь декорации и мусор, сложенный рядом с Красной площадью в Москве.

Им предъявлены обвинения по статьям «Приготовление к террористическому акту, совершенному группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» и «Участие в террористическом сообществе».

Вячеслав Мальцев. По объединенному уголовному делу о подготовке теракта проходят также Александр Свищев, Надежда Петрова